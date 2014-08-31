СБУ: Мешканець Краматорська блокував українську військову колону за 400 гривень

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За вказівкою одного з місцевих мешканців, поплічника терористів, «Л» особисто поширював серед жителів Краматорська антиукраїнські агітаційні матеріали – символіку та листівки терористичної організації «ДНР». Він також погрожував фізичною розправою українським активістам та їхнім родинам, сказано в повідомленні.

Читайте такожМіноборони: у Слов'янську озброєні екстремісти продовжують блокувати 6 БМД Затриманий також зізнався, що у березні «Л» брав участь у блокуванні руху військових колон українських Збройних Сил поблизу с.Андріївка Слов’янського району. За його словами, за дводенну «роботу» він отримав грошову «винагороду» - 400 гривень.

Тривають оперативно-слідчі дії.