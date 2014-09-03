Росіяни сконцентрували живу силу і озброєння в обласних центрах Донбасу (карта АТО)

15:49, 03 вересня 2014
Політика
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Росіяни сконцентрували живу силу і озброєння в обласних центрах, та не полишають намір захопити Донецький аеропорт. 

Учора бої мали точковий характер

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Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Згідно з повідомленням, частини Збройних сил РФ також зосереджувались у прикордонних районах та на території окупованого Криму.

Читайте такожПід Сніжним військові сил АТО знищили понад 100 бойовиківУчора бої мали точковий характер. Загалом протягом доби сили АТО вступали у вогневий контакт з терористами у районі н.п. Верхньоторецьке, Луганське, Мар’їнка, Широкине Донецької області, а також неподалік Красного Яру,  Комунарська, Макарового, Вергунського Роз’їзду, Веселої Гори, Станиці Луганської, Уткиного, Побєди Луганської області.

Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, передусім на південному заході Донеччини. Сили АТО здійснили перегрупування, закріпилися на нових рубежах та перейшли до активної оборони.

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