Росіяни сконцентрували живу силу і озброєння в обласних центрах Донбасу (карта АТО)

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Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Згідно з повідомленням, частини Збройних сил РФ також зосереджувались у прикордонних районах та на території окупованого Криму.

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Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, передусім на південному заході Донеччини. Сили АТО здійснили перегрупування, закріпилися на нових рубежах та перейшли до активної оборони.