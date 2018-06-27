Кільчицька пообіцяла назвати реального власника нелегальних тигрів

“Судячи з вигляду Бойка, який називає себе власником тигрів, він може бути власником тільки двох сірих мишей”, – заявила Ірена Кільчицька... Бойко “гідно” відповів Кільчицькій... Директор зоопарку усунувся від пояснень... Кілька днів тому на території фірми «Будавтосервіс», яка знаходиться на території військової частини №227 Дарницького району Києва (вул. Бориспільська, 27) було виявлено двох амурських тигрів, яких за наказом заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кільчицької переправили до Київського зоопарку. Там тварини перебувають на карантині.

Ця неординарна подія активно висвітлювалася в засобах масової інформації. Зокрема, повідомлялося, що пара амурських тигрів (їх ще називають уссурійськими) на ім’я Амба і Тишка мешкали на території «Будавтосервісу» протягом двох років, і тільки зараз за них узялася міська влада.

Фірма розташувалася в промзоні на околиці Києва. Старший сторож фірми «Будавтосервіс» і водночас її юрист, майор запасу Леонід Комаров стверджує, що тигрів конфіскували люди з невідомої йому структури, які назвали себе «громадським порядком”. Вони також сказали, що здійснюють вилучення тигрів “за наказом Ірени Кільчицької».

Пан Комаров розповів кореспонденту УНІАН, що коли по тигрів приїхали «громадський порядок» і міліція, він відмовився впустити їх на територію фірми, бо «в них не було відповідної постанови на вилучення приватного майна». Тоді міліціонери вибили двері на КПП, а потім кілька годин спецтехнікою виламували ворота вольєра, у якому перебували представники кошачих.

Старший сторож «Будавтосервісу», за його словами знав, що гості хочуть забрати кішок, про це його ще минулого тижня повідомив директор Зоопарку Олексій Толстоухов.

– Мені Толстоухов подзвонив і сказав: «Щось робіть, бо є наказ від Ірени Кільчицької забрати тигрів»… Але я не знаю тепер, як я мав розцінити ці слова – як попередження? Коли тигри були малими, ми пробували віддати їх у зоопарк, але там відмовилися, мовляв, немає для них належних умов.

Сам Олексій Толстоухов відмовляється від коментарів. Секретарка сказала, що ситуацію навколо тигрів її шеф не коментує.

У «Будавтосервісі» тигри жили в розкішному вольєрі, мали басейн для літніх купань, за ними належно доглядали, робили необхідні щеплення.

– Ви не уявляєте собі, що таке робити щеплення дворічній тигриці, – каже сторож. – Тишка свій зад сам наставляв, а вона біснується – точнісінько як жінка: мовляв, зроби так, аби мені було добре й не чіпай мене. Коли їх забрали, то наші хлопці плакали, сльози просто котилися... Ми аж дотепер не знали, що це рідкісний різновид тигра.

Зараз у вольєрі порожньо, його розбито, а в годівниці валяється величезні шматки недоїденого м’яса.

Ніхто не знає, як Тишка і Амба потрапили на територію України. Леонід Комаров каже, що кошенят начебто приніс якийсь чоловік і сказав, що від’їжджає за кордон, тож, мовляв, хай вони візьмуть їх на утримання. Скажу відверто, мене таке пояснення не переконало. Проте в «Будавтосервісі», за словами сторожа, тут нічого дивного не бачать: у них, мовляв, є цілий звіринець, де живуть кози, німецькі вівчарки, донедавна жив ведмідь, якого теж хтось був приніс. То чому б людині не принести сюди й тигрів?

Як писали ЗМІ, власником тигрів називає себе журналіст Володимир Бойко, і гендиректор «Будавтосервісу» Оксана Жданович це підтверджує.

– Коли до нас привозять якусь нову тварину, – каже пані Жданович, – за нею закріплюється певна особа. Вона і вважається її власником, проте не має права на самодіяльність. У даному випадку це був Володимир Бойко... Хоча можна сказати, що реальними власниками тигрів є співвласники «Будавтосервісу» Оксана Жданович, Сергій Симовоник, Олена Турчин, Микола Колесников, Юлія Мирончук.

Працівники фірми занепокоєні долею кішок і не можуть зрозуміти, навіщо їх забрали в такий дивний спосіб, а не вирішили все в судовому порядку.

Ірена Кільчицька заявляла, що прокуратура встановлюватиме власників, проводитиме слідство. Проте Оксана Жданович стверджує, що до них ніхто за жодними поясненнями не звертався.

Пані Жданович не приховувала сліз. На її думку, тигри можуть не вижити, бо зоопарк не зможе забезпечити їм належних умов. Кільчицька стверджувала, що тигрів утримували на території житлового масиву, проте, за словами Жданович, це не відповідає дійсності. І справді, я не помітила жодного житлового будинку на території військової частини, де фірма орендує свої площі.

Я звернулася за поясненням до Ірени Кільчицької. На її прохання подаю її пояснення дослівно:

– Під контролем приватних осіб хижаки не можуть утримуватися, – сказала заступниця голови міськадміністрації Києва. – Що зайде в голову хижаку, ніхто не знає. Якщо тигр опиниться на вулиці, то він загризатиме все, що рухається: зайця, кішку, собаку, людину, – не має значення кого, бо він хижак. Питання навіть не в «Червоній книзі», чи в «зеленій», чи в «жовтій», не в тому, що на звірів не має документів. Ось ви в себе на балконі можете атомну станцію тримати? Чи ви б хотіли, аби поряд з вашим будинком був розташований приватний вольєр з хижаками? Ви ж не знатимете, хто їх контролює. Наприклад, п’яний сторож може їх випустити... Той журналіст, котрий називає себе власником тигрів, – брехун, він не такий чудовий журналіст, яким хоче себе показати, він працює за гроші на певну політичну силу. Ці тигри належать високопоставленому чиновнику, і цей журналіст спеціально підставився як їхній власник. Судячи з вигляду Бойка, він може бути власником тільки двох сірих мишей, а не тигрів...

Пані Кільчицька просила не пом’якшувати її висловлювання про журналіста Бойка. Більше того, обіцяла наступного дня назвати справжнього власника смугастих кішок.

Володимир Бойко у розмові з кореспондентом УНІАН відповів на ці закиди Ірени Кільчицької таким чином (їх ми теж не пом’якшуватимемо):

– Я показав би всі документи на право власності, але кому їх показати? Ірені Кільчицькій я можу показати тільки те, чим пишаються чоловіки. Судячи з вигляду пані Кільчицької, вона не може бути заступником міського голови, оскільки люди, з подібним виглядом, торгують ганчір’ям на Троєщинському ринку. Хочу довести до відома Кільчицької, що питання власності розв’язуються в судовому порядку. Якщо Кільчицька вважає, що я незаконно володію тиграми, то вона мала б звернутися з позовом до суду. Вона особисто віддавала накази захопити тигрів, хоча працівники зоопарку попереджали, що тигрів неможливо там утримати навіть місяць, бо їх нічим годувати. Я не можу домогтися зустрічі з прокурором міста Євгеном Блажівським – він відмовляється зі мною зустрічатися. Мені залишили телефони, по яких я маю телефонувати, але два дні там ніхто не бере трубку.

Пан Бойко каже, що з наступного тижня його сторона вдаватиметься до акцій протесту біля прокуратури Києва, аби отримати просте пояснення: що відбулося 12 лютого по вулиці Бориспільській, 27.

– Для того, аби з’ясувати, – каже журналіст, – що ж насправді трапилося, треба порушити кримінальну справу за фактом пограбування і з’ясувати, хто віддавав накази, хто несе відповідальність і з чим було пов’язано проникнення на територію підприємства, виламування воріт і руйнація приватної будівлі.

Я також зателефонувала до експерта – Володимира Борейка, який є директором Київського еколого-культурного центру, аби почути його думку з приводу цієї ситуації:

– Цей чоловік, який заявляє, що є власником тигрів, утримував їх незаконно. У нього не було дозволів ані на ввезення звірів в Україну, ані на їх утримання. Тому, звісно, тигрів потрібно було вилучити. Але справа в тому, що це зробили незаконно. Дозвіл на конфіскацію майна може дати тільки суд. Я Кільчицькій через посередників казав, що так робити не можна, треба робити за законом. Директора зоопарку змусили взяти цих тигрів, бо він підпорядкований Кільчицькій, і йому більше нічого не залишалося.

Зараз звірі в поганому стані – після всіх препаратів, які їм вводили для присипляння. Амурські тигри – це дуже рідкісні тварини, у пресі їх чомусь називають уссурійськими, хоча правильно – амурські. У світі їх залишилося приблизно 300–320 особин: у Приморському краї Росії і декілька тигрів – у Кореї та Китаї.

Пан Борейко каже, що ціна одного тигра – 1 млн. доларів, але найбільше цінується не сам тигр, а шкіра з нього. За його словами, власник повинен мати, з одного боку, дозвіл країни, яка експортує цю тварину, а, з другого – дозвіл українського міністерства охорони природи на утримання цієї тварини.

Оксана Климончук