Порошенко закликає ВР відповідально поставитися до законопроектів щодо Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараді з керівниками депутатських фракції і груп Порошенко відзначив «особливу актуальність, яку набувають питання Мирного плану».

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Порошенко нагадав, що ключовими елементами Мирного плану, з якими він йшов на президентські вибори, є питання особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, «які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з гарантованою належністю державі всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню, безпекову, правову політику».

Президент звернув увагу на той факт, що особливий статус має чітке визначення у часі – 3 роки. «За цей час у нас буде можливість запровадити у життя питання глибокої децентралізації, яке також має бути предметом внесення відповідних змін до Конституції», - відзначив президент.

Говорячи про запропонований ним законопроект про амністію, президент відзначив, що під амністію не підпадають злочинці, які скоїли злочин за статтями Кримінального кодексу щодо навмисного вбивства, тероризму, замаху на життя державного діяча, працівника правоохоронних органів, судді, зґвалтування, мародерства, знущання над загиблими, знущання над пам’ятниками, і ціла низка інших статей, які мають забезпечити цілісність нашої держави. «Решта статей – це абсолютно нормальна світова практика - є інструментом, який дозволяє розпочати політичну реалізацію програми з впровадження миру. Немає зараз більш важливого завдання для нас, ніж мир. І це ключові позиції, які його забезпечать. Звертаю вашу увагу, що зрив цього процесу тягне за собою непередбачені наслідки, і кожен з вас може зрозуміти, які», - наголосив глава держави.

Також президент звернув увагу депутатів на необхідність першочергового розгляду погодженого з урядом проекту антикорупційного закону, включаючи закон про Антикорупційне бюро та інші закони, які сьогодні є одним з елементів зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом, ключовою позицією по імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. «Це ті речі, які мають, нарешті, надати законодавче забезпечення антикорупційним крокам влади», - підкреслив президент.