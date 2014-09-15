Порошенко пропонує Донбасу російську мову, амністію всіх бойовиків та три роки "особливого статусу"

Президент Петро Порошенко пропонує на три роки запровадити особливий порядок самоврядування в Донецькій і Луганській областях.

Відповідний законопроект депутати ВР отримали в понеділок, його текст має Українська правда.

"Згідно з цим законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, розташовані станом на день набрання чинності цим Законом у межах району проведення АТО, визначеного відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (далі - окремі райони)".

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Згідно з законом, держава гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей", крім того "забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях".

Держава гарантує право використання російської або будь-якої іншої мови "у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність".

Проект передбачає проведення місцевих виборів в цьому регіоні.

"Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені", - сказано в проекті.

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Також запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Кабінет міністрів, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

Крім того, законом передбачається підписання угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

Підтримку соціально-економічному розвитку Донбасу надає Україна.

"Державна підтримка полягає у запровадженні відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах", - сказано в проекті.

"У законі про Держбюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Держбюджету захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень", - сказано в документі.

Документ передбачає "посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом".

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На території АТО рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, координація їхньої діяльності здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.

"Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах", - сказано в документі.

У прикінцевих положення рекомендується призначити позачергові місцеві вибори на 9 листопада 2014 року.