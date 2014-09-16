НАТО не визнає так звані вибори в анексованому Криму

Про це йдеться в заяві генерального секретаря Альянсу Андерса Фога Расмуссена, поширеній у вівторок у Брюсселі. "НАТО не визнає вибори, які були проведені 14 вересня в Автономній республіці України - Криму", - йдеться в заяві.

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Генсек підкреслив, що НАТО засуджує незаконну анексію Росією Криму та подальшу умисну дестабілізацію східної України. "Ми закликаємо Росію повернути назад незаконно анексований Крим. Ми єдині у нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив Андерс Фог Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, незаконні вибори в анексованому в березні Росією Криму відбулися 14 вересня. Після цього Європейський союз заявив, що "продовжує засуджувати незаконну анексію Автономної республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, і не визнає її". У заяві наголошується, що "у зв'язку з повідомленнями про місцеві вибори", що мали місце в Криму і Севастополі, ми підкреслюємо, що Євросоюз не визнає ні правової бази, ні легітимності таких виборів". США також не визнають легітимність так званих регіональних і місцевих виборів у Криму.