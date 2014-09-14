Сьогодні в окупованому Криму Росія проводить парламентські "вибори"
08:25, 14 вересня 2014Політика
0 0
Сьогодні на окупованому півострові проходять парламентські вибори.
Сьогодні в оккупировнном Криму Росія проводить парламентські вибори / omskpress.ru
Кримчани обирають парламент і всі муніципальні органи влади.Читайте такожДжемілєв: татари будуть бойкотувати вибори в окупованому Криму
У МЗС зазначили, що Росія продовжує поглиблювати беззаконня, запланувавши проведення 14 вересня виборів в нелегітимний і ніким не визнаний орган - "Державний рада Республіки Крим".
У відомстві назвали "вибори" фарсом, а їх результати - "нікчемними".
Вибори у окупованому Криму є незаконними, і їх організація є кримінальним злочином, зазначають у ГПУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter