Чубаров: Українці і кримські татари дружно бойкотували "вибори" на окупованому півострові
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що етнічні українці, росіяни та кримські татари дружно бойкотували вибори, які проводила окупаційна влада на півострові.
Про це він написав в соцмережі.
"Дуже точно охарактеризував результати "виборів", які відбулися сьогодні в Криму, один з кримських журналістів (прізвище його з відомих причин не називаю): «Рефат, не забудьте подякувати особливо етнічним росіянам і українцям, які живуть у Криму. Багато з них також підтримали рішення Меджлісу і разом з кримськими татарами дружно бойкотували «вибори». Звичайно ж, дякую всім, хто усвідомлюючи антинародну сутність де-факто кримської влади, яка з'явилася в результаті вторгнення російських військ і анексії Криму, дружно проголосували «ногами» - і росіян, і кримських татар, і українців...", - написав Чубаров.Читайте такожМЗС назвав "вибори" в Криму нелегітимними і нікчемними
Він також нагадав, що Меджліс кримськотатарського народу ще 12 червня 2014 року прийняв рішення не брати участі у так званих виборах.
"Ще раз дякую всім, хто проявив громадянську позицію!", - йдеться в повідомленні лідера Меджлісу.