Чубаров: Українці і кримські татари дружно бойкотували "вибори" на окупованому півострові

Про це він написав в соцмережі.

"Дуже точно охарактеризував результати "виборів", які відбулися сьогодні в Криму, один з кримських журналістів (прізвище його з відомих причин не називаю): «Рефат, не забудьте подякувати особливо етнічним росіянам і українцям, які живуть у Криму. Багато з них також підтримали рішення Меджлісу і разом з кримськими татарами дружно бойкотували «вибори». Звичайно ж, дякую всім, хто усвідомлюючи антинародну сутність де-факто кримської влади, яка з'явилася в результаті вторгнення російських військ і анексії Криму, дружно проголосували «ногами» - і росіян, і кримських татар, і українців...", - написав Чубаров.Читайте такожМЗС назвав "вибори" в Криму нелегітимними і нікчемними

Він також нагадав, що Меджліс кримськотатарського народу ще 12 червня 2014 року прийняв рішення не брати участі у так званих виборах.

"Ще раз дякую всім, хто проявив громадянську позицію!", - йдеться в повідомленні лідера Меджлісу.