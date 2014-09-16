Порошенко вшанував пам'ять Георгія Гонгадзе

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент поклав квіти до меморіальної дошки, яка розташована на будівлі Національної спілки журналістів України.

"Я прийшов сюди не як президент, а як громадянин, який віддає шану Гії як людині, яка зробила величезний внесок в те, щоб в нашій країні почались перетворення", - сказав Петро Порошенко.

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Він наголосив, що і пересічні українці, і колеги журналісти, і представники влади мають пам'ятати неймовірні зусилля Георгія Гонгадзе для змін в Україні.

"Він віддав своє життя за те, щоб Україна була вільна, демократична, європейська. Я впевнений, що все в нас буде добре і те, чого прагнув Гія, ми здійснимо", - сказав він.

Президент назвав символічним те, що 16 вересня в історії України тепер пов'язане з ще однією важливою подією - ратифікацією угоди про асоціацію з ЄС.