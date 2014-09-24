У МЗС Росії пояснили, чому переслідують кримських татар

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії з приводу проведення правоохоронними органами окупованого Криму оперативно-розшукових заходів в центральному офісі Меджлісу.

«Силовиками було вилучено кілька жорстких дисків, екстремістську літературу, документи та вогнепальну зброю. Підставою для проведення оперативно-розшукових заходів стала низка порушень російського законодавства з боку зазначених організацій», - йдеться в коментарі.

Зокрема, порушенням, за даними департаменту, називається участь у складі засновників організації «Фонд «Крим» лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якому заборонено в'їзд до Росії на 5 років.

Крім того, за даними відомства, «Фонд «Крим», маючи юридичну адресу на вулиці Жидкова в Сімферополі, провадив свою діяльність на вулиці Шмідта.

«Поряд з незмінною повагою і підтримкою діяльності етнічних організацій, ми виступаємо за суворе дотримання ними російського законодавства. У Російській Федерації вимоги закону єдині для всіх, і винятків бути не може», - йдеться в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в Криму російські судові пристави заарештували рухоме і нерухоме майно громадської організації «Фонд «Крим», у будівлі якої розташовується офіс Меджлісу кримськотатарського народу.

Як уточнив керівник секретаріату Меджлісу кримськотатарського народу Дилявер Акієв, «Фонд «Крим» володіє кількома об'єктами нерухомості та автомобілями. Причиною арешту судові пристави назвали борги організації.

«Двома словами нам сказали, що нібито через якусь заборгованість, штрафи. Я вам переконливо кажу, що на сьогодні жодних заборгованостей у «Фонду «Крим» немає. Жодної копійки. Жодних рішень суду про стягнення з нас якихось штрафів. Такого нічого не було», - повідомив Акієв.

Акієв також повідомив, що після обшуку 16 вересня силовики вилучили в будівлі Меджлісу на вулиці Шмідта в Сімферополі практично всі комп'ютери і документацію.

22 вересня керівник «Фонду «Крим» Різа Шевкієв повідомив, що організація відстоюватиме свої права в суді.

За його словами, прокуратура повинна зробити запит у міністерство юстиції Криму про склад засновників «Фонду «Крим». Голова фонду пояснив, що засновниками благодійної організації є три людини, серед яких немає лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.