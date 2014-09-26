Україна завершила всі процедури для запуску Угоди про асоціацію 1 листопада

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в представництві України при ЄС.

Очікується, що 29 вересня генеральний секретаріат Ради ЄС формально підтвердить прийняття на зберігання ратифікаційної грамоти України. "Таким чином будуть завершены всі процедури, необхідні для початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію 1 листопада цього року", - зазначили в представництві.

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Про передачу ратифікаційної грамоти в генеральний секретаріат Ради Євросоюзу раніше написав президент Петро Порошенко на своїй сторінці в "Твіттері".

"Україна передала в генеральний секретаріат Ради ЄС ратифікаційну грамоту відносно Угоди про асоціацію. Всіх вітаю!", - написав президент.

Україна передала до Генерального секретаріату Ради ЄС ратифікаційну грамоту щодо Угоди про асоціацію. Всіх вітаю! pic.twitter.com/RkDBbed6yl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2014

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня. 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. Щоб отримати повну правову силу, Угоду повинні ратифікувати всі 28 країн-членів ЄС.