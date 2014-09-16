Після ратифікації УА з ЄС Україна вже не є пострадянською країною - постпред України при ЄС

Постійний представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв переконаний, що після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС Україна вже не є пострадянською країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі Єлісєєва з приводу ратифікації сьогодні Верховною Радою та Європарламентом Угода про асоціацію Україна-ЄС.

„Ратифікувавши Угоду про асоціацію, ми поховали спроби відродити нову модель Радянського Союзу. Віднині Україна формально перестає бути пострадянською країною і закладає основу для побудови європейської демократичної держави”, - заявив він.

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Єлісєєв переконаний, що відтепер дискусії щодо вектору розвитку Української держави є абсурдними.

„Ратифікована Угода про асоціацію з ЄС – це наша рішуча відповідь на спроби нав’язати Україні ззовні неприродний цивілізаційний вибір”, - наголосив український дипломат.