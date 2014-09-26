Семенченко: під Іловайськом загинули більше тисячі бійців

Про це сьогодні у Дніпропетровську заявив командир батальйону спецпризначення "Донбас" Семен Семенченко. Він додав, що зокрема "Донбас" втратив 45 бійців, 128 – поранені, ще 15 бійців вважаються зниклими безвісти.

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Крім того, він додав, що в даний час в полоні озброєних сепаратистів перебуває близько 100 бійців батальйону "Донбас", переважна більшість потрапили туди в "Іловайському котлі".