Лех Валенса відвідав у Києві Майдан Незалежності та шпиталь, де лікуються воїни АТО (фото)
02:40, 05 жовтня 2014Політика
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Мер Києва Віталій Кличко та екс-президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса 4 жовтня відвідали місця революції Гідності.
Валенса не зміг стримати сліз / УНІАН
Вони вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні й поклали квіти до меморіального хреста на вулиці Інститутській. Колишній польский президент не стримав емоцій та заплакав.
На Майдані Незалежності Кличко і Валенса випустили в небо голубів як символу миру.
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Також, Валенса і Кличко відвідали Головний військовий клінічний госпіталь столиці, де лікуються поранені воїни АТО.
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