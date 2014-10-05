Лех Валенса відвідав у Києві Майдан Незалежності та шпиталь, де лікуються воїни АТО (фото)

Вони вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні й поклали квіти до меморіального хреста на вулиці Інститутській. Колишній польский президент не стримав емоцій та заплакав.

На Майдані Незалежності Кличко і Валенса випустили в небо голубів як символу миру.

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Також, Валенса і Кличко відвідали Головний військовий клінічний госпіталь столиці, де лікуються поранені воїни АТО.