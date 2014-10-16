Агента ФСБ і подругу бойовика-садиста Харламову бачили під АП під час "бунту" Нацгвардії (фото)

Разом з іншими підставними родичами вона як подруги солдата з бунтівної військової частини провокувала людей, повідомляють Подробности.

Через мережу ВКонтакте вона вербувала солдатів і займалася їх психологічною підготовкою.

Крім того, Юлія встигла повоювати на Донбасі. Разом з диверсійних загоном "Русич" вона атакувала блокпости бійців батальйону "Айдар" в селищі Металіст Луганської області.

Судячи з профілю в соціальній мережі, 25-річна москвичка Юлія Целинська навчалася в університеті імені Лобачевського, встигла вийти заміж і народити дитину.

З майбутніми терористами з загону "Русич" Юлія познайомилася ще в середині 2000-х, вона була досить відома в націоналістичних колах Росії. Зареєстрована під ніком "Нордіку", вона брала участь у різних неофашистських з'їздах.

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Дівчина є членом православно-фашистської організації десантної спрямованості "Агнці блакитного неба".

Харламова-Целинська служила за контрактом у спеціальному полку зв'язківців повітряно-десантних сил Росії при військовій частині № 54164 Московської області. У вересні 2014 року написала рапорт про звільнення.

"Пішла в запас!:) Вдячна армії за багато чого, це був дуже хороший урок в моєму житті, армія мене багато чому навчила. Я знайшла дуже гарну цивільну роботу, яка відкриває мій творчий потенціал", - писала Юлія ВКонтакте.

Колишня російська десантниця тепер працює на ФСБ. Її сторінка рясніла нашивками, шевронами і фотографіями з військовими різних відомств. Ці фото жінка нещодавно видалила.

Юлія курирує кілька груп і "пабліків" у соціальних мережах, через які вербуються солдати-строковики, роблячи особливий упор на внутрішні війська.

Один з таких - "Дембель в небезпеці", саме там збирали солдатів на акцію під Адміністрацію президента 13 жовтня, коли три військові частини прийшли під Адміністрацію президента вимагати демобілізації.

Разом з підставними родичами Юля грала роль подруги одного з солдатів, правда, не могла сказати, якого саме. Вона агресивно відштовхувала журналістів і намагалася провокувати натовп.

"Хто ви? З якого ви видання? Я подруга, я прийшла підтримати хлопців, їм на дембель пора", - кричала вона на кореспондента podrobnosti.ua

У Юлії на Банковій були спільниці, такі ж несправжні матері, сестри та подруги. Одна з них, на вигляд не старше 25 років, стверджувала, що її син служить вже 1,5 року.

"Сина не покажу, але він тут. Він повинен відправитися додому і його товариші теж. Додому, а не на війну", - сказала одна з "родичок" кореспонденту.

Пізніше всі вони розчинилися разом з загадковими людьми у капюшонах.

Також Харламова була серед націонал-фашистів та російських найманців, її чоловіка замінив десантник Олексій Мільчаков.

Новий коханий і за сумісництвом напарник Мільчаков, садист-шкуродер із Санкт-Петербурга Олексій, знаменитий своїми жорстокими знущаннями над пораненими бійцями з "Айдара" в селищі Металіст.

Юлія любить викладати в мережу фотографії з Мільчаковим і записувати відеозвернення на його захист.

Наприклад, на цьому відео вона називає Мільчакова героєм і розповідає про те, як він рятував собак на війні в Україні.

Фото порятунку десантником собак досить популярні. Ось, наприклад, Мільчаков у 14-річному віці позує з ножем і ще живим цуценям.

Тепер же, десантник-шкуродер залишився тероризувати луганчан, а Юля в столиці України вербує нових учасників спланованих спецслужбами Росії акцій.