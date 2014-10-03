Міноборони РФ: російські військові на Донбасі - це домисли прозахідних ЗМІ

Про це йдеться у письмовій відповіді на запит правозахисної організації "Солдатські матері", повідомляє Новая газета.

"Вказана вами інформація не відповідає дійсності. Ваші домисли засновані на інформації, пропагованої в підконтрольних "прозахідно" і вороже налаштованих до Російської Федерації каналах ЗМІ. Зберігайте спокій і поважайте захисників нашої Вітчизни", - йдеться в документі Міноборони, підписаним заступником командувача ВДВ по роботі з особовим складом Віктором Купчишиним.

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Голова "Солдатських матерів" Елла Полякова розповіла, що організація просила пояснити публікації в ЗМІ про загибель російських десантників в Україні.

Також "Солдатські матері" просили, серед іншого, перевірити повідомлення про те, що бійцям костромської дивізії ВДВ оголосили, що вони офіційно перестали бути контрактниками і повинні направитися в Україну в напрямку Маріуполя як "ополченці".