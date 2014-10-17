Зустріч Порошенка і Путіна завершилася, президенти спілкувалися 1,5 години

Робочий сніданок за участю президентів Росії та України Володимира Путіна і Петра Порошенка завершився в префектурі Мілана, зустріч тривала майже півтори години, повідомляють РИА Новости.

Крім Путіна і Порошенко в переговорах взяли участь прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд, а також керівники Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та Герман ван Ромпей.

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По закінченні зустрічі перед журналістами виступить прем'єр-міністр Італії Ренці. Робочий сніданок пройшов в рамках X саміту форуму "Азія-Європа" (АСЕМ), який у п'ятницю завершується в Мілані.