Порошенко та Путін проводять зустріч у присутності європейських лідерів (фото)

У Мілані почалися переговори в багатосторонньому форматі за участю президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

"Почалися переговори у багатосторонньому форматі. Боротьба за мир на Донеччині триває", - написав він.

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На зустрічі Європу представляють канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також президенти Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і Європейської Ради Герман ван Ромпей, а також майбутній єврокомісар з питань зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, у Мілані 16-17 жовтня проходить саміт лідерів держав Європейського Союзу та Азії (ASEM).