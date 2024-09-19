За словами Дмитрука, з України він втік "тимчасово і вимушено", оскільки нібито отримував погрози.

Нардеп-втікач Артем Дмитрук, якого оголошено в розшук, розповів, як тікав з України. Ба більше, він заявив, що причиною стали погрози вбивством.

Відповідні заяви Дмитрук зробив в інтерв'ю на каналі одеського юриста Тараса Никифорчука. Нардеп-втікач заявив, що тікав "у піковій ситуації", коли почав отримувати погрози і нібито помітив за собою стеження.

"Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав", - заявив Дмитрук.

Рішення про втечу Дмитрук прийняв 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП. Спочатку до Молдови нардеп відправив свою сім′ю, а 23 серпня сам виїхав в Одеську область. Його вивіз "водій товариша".

За версією Дмитрука, кордон він пересікав самотужки пішки. 24 серпня він дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску "Паланка".

"Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови.Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов′язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", - повідомив Дмитрук.

При цьому Дмитрук не повідомив, як саме він перетнув український кордон, і хто йому у цьому допомагав. Він переконує, що втік "тимчасово і вимушено", а його права і повноваження не повинні були обмежувати у період воєнного чи надзвичайного стану відповідно до закону "Про статус народного депутата".

Втеча Дмитрука з України

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Дмитрук втік з України. Прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що встановлені обставини та особи трьох людей, які незаконно переправили нардепа через державний кордон України.

Пізніше в Державній прикордонній службі України розповіли, що Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску. Повідомлялося, що він зробив це по зеленій ділянці.

Згодом "hromadske" оприлюднило відео, на якому видно, як чоловік, який схожий на політика, перебуває в одному з торгових центрів у Лондоні. Датується це відео 1 вересня 2024 року.

Згодом Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення через держкордон народного обранця, підозрюваного у нападах на громадян, в тому числі правоохоронця. В СІЗО відправили чоловіка, який відстежував прикордонні патрулі.

Пізніше радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що Бюро та слідство вбачали ознаки підготовки до організації можливої втечі Дмитрука.

За її словами, ДБР робить усе для того, аби встановити, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я.

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