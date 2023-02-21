Путін побачив у шефронах ЗСУ символіку Вермахту.

Російський президент Володимир Путін обмовився про неонацистів у рядах своїх силових структур.

У зверненні до Федеральних зборів 21 лютого Путін обурився найменуванням однієї з українських бригад "Едельвейс".

"Нещодавно одній з бригад Збройних сил України, соромно сказати, ... присвоїли найменування "Едельвейс", як гітлерівській дивізії, яка брала участь у депортації євреїв, стратах військовополонених, у каральних операціях проти партизан Югославії, Італії, Чехословаччини та Греції", - цитує слова Путіна пропагандистська Газета.ru.

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Також Путін побачив у шефронах ЗСУ символіку Вермахту.

Варто додати, що "Едельвейсом" раніше називали загін спеціального призначення МВС РФ "Авангард", що займається нібито "боротьбою з тероризмом".

Силовиків цього загону використовували також у придушенні російських мітингів.

Путина виступив з посланням - що наговорив

21 лютого - напередодні повномасштабної річниці вторгнення в Україну - виступив з посланням до Федеральних Зборів. Російські ЗМІ стверджували, що під час свого виступу глава Кремля нібито "планує озвучити свою власну оцінку подіям, що відбуваються на війні в Україні та світі".

Замість цього російський президент традиційно почав маніпулювати історією, розповідав про уявні успіхи вітчизняної економіки і звинувачував у всіх гріхах Захід.

Крім того, Путін заявив про призупинення участі РФ у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, у своєму виступі Путін лише показав свою власну розгубленість і неактуальність: "Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. І підкреслив, що РФ знаходиться в безумовному "тайговому тупику". І перспективних рішень у нього немає і не буде. Тому що скрізь "нацисти, марсіани та теорії змови"... Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ...".

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