Президент Польщі Анджей Дуда прийняв з офіційний візитом президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Як повідомляє канцелярія польського очільника держави, зустріч відбулася у Варшаві у президентському палаці.
За планом спочатку голови країн проведуть переговори за зачиненими дверима, а згодом виступлять перед громадськістю на прес-конференції.
Як раніше повідомляв посол США у Польщі, Байден і Дуда обговорять і про спільну допомогу України, яку вже було надано, а також і про нову допомогу Києву. Зокрема між очільника держав буде підніматися тема постачання літаків. Також мова повинна іти про збільшення контингенту американських військових на території Польщі, заявляв прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Промова Байдена після зустрічі запланована на 17:30 за тамтешнім часом (18:30 за Києвом).
Офіційний Twitter Анджея Дуди вже прокоментував таку подію:
"Візит Байдена до Польщі є символом найінтенсивніших польсько-американських відносин в історії та безпрецедентної ролі, яку сьогодні відіграє наша країна в міжнародній системі безпеки та підтримці України, що бореться", - йдеться повідомленні польського президента.
Приїзд Байдена до Європи: що відомо
19 лютого Джо Байден прибув до Польщі, звідки вирушив до України. Наступного дня, у понеділок, президент США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
У тому числі Байден анонсував новий пакет допомоги для України від США. За повідомленням Білого Дому очільник Штатів ще й сьогодні повинен розповісти про ще один пакет допомоги.
Ввечері 20 лютого Джо Байден прибув до Жешува, звідки вирушив літаком до Варшави.