Президент України доручив голові Міноборони зателефонувати британському колезі і висловити подяку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, як Україна ще може висловити свою подяку Великобританії і Заходу загалом за допомогу у відбитті російської агресії. Так український лідер відреагував на слова британського міністра оборони Бена Воллеса, який заявив, що "люди хочуть бачити щіпку подяки" українців.

"Не розумію питання. Ми завжди були вдячні і завжди вдячні. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру (Бену Воллесу – УНІАН). Нехай він напише мені, як потрібно дякувати, і я так і подякую", – сказав Зеленський на прес-конференції у Вільнюсі.

Президент підкреслив, що сьогодні відносини України з Британією досить "тісні" саме тому, що українці відчувають підтримку британців. Також Зеленський звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова, який сидів у залі, і доручив йому зателефонувати своєму британському колезі і ще раз окремо подякувати йому за надану допомогу.

Британський міністр оборони хоче подяки України

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес в кулуарах саміту НАТО поскаржився журналістам, що українці постійно вимагають від Заходу зброї, але при цьому висловлюють недостатньо подяки.

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити щіпку подяки... Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів (зброї). Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм тоді це в минулому році, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список (зброї)", – сказав він.

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