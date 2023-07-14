Міністр запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну до кінця.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свою скандальну заяву про "невдячність" України, заявши що його словами були частково викривленими.

"Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів у всьому міжнародному співтоваристві", - написав Воллес у Facebook.

Він додав, що британській владі пощастило, що населення і всі партії в парламенті підтримують зусилля з надання допомоги Україні.

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"Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про "Amazon" були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а радше "партнерськими"", − написав Воллес.

Міністр запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну "до кінця, стільки, скільки буде потрібно". За його словами, "Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу".

За лічені години під постом Воллеса з'явилися сотні коментарів із словами вдячності українською та анлійською мовами.

Скандальна заява Воллеса про "невдячну" Україну

12 липня міністр оборони Великої Британії закликав владу України знайти трохи подяки Заходу за надану допомогу. Міністр заявив, що Британія "не Amazon", коментуючи різку заяву президента України Володимира Зеленського щодо НАТО.

Втім, сам Зеленський здивувався цією заявою та підкреслив що Україна завжди вдячна своїм партнерам за допомогу. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що заява міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про недостатню вдячність українців за надану допомогу - це прикре непорозуміння.

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