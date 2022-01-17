Очільниця МЗС країни заявила про підтримку суверенітету України.

Німеччина підтримує суверенітету України і готова "зробити все" для перезапуску нормандського формату.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

Очільниця МЗС країни висловила занепокоєння через загострення ситуації на Донбасі.

"Ми зробимо все для того, щоб перезапустити нормандський процес", - заявила Бербок.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.

Читайте такожФранція і Німеччина мають намір стати посередниками між Росією і Україною9 червня тодішній міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

14 грудня ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. Вона вважає, що "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

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