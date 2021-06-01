За словами президента, у Німеччини є геополітична зброя для розв'язання питань щодо вступу України в НАТО та будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський назвав перелік зброї та військової техніки, яку може надати Німеччина для підтримки України: ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше.

Як повідомили у прес-службі Офісу президента, в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський відзначив, що канцлер ФРН Ангела Меркель багато зробила для України.

«Це правда. І я їй дуже вдячний як українець. Ми хочемо більшого, і я від неї очікував більшого, особливо в нормандському форматі. Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше», - переконаний він.

Президент України також висловив вдячність співголові німецької партії «Зелених» Роберту Габеку, який виступав за поставку в країну «оборонної зброї» після візиту в Україну. «Так. Я не просив його це робити. Це був його вибір. Але я вдячний йому за це», - заявив він.

Зеленський зауважив, що в України немає флоту, що береги нашої країни незахищені. «Німеччина не надала нам з початку війни ніякої зброї, ніякої військової допомоги. А вона може – у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери», - підкреслив він.

Також Зеленський продовжив перелік зброї та військового обладнання, яке потенційно може надати Німеччина.

«Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка – багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина – також одна з передових країн в автомобілебудуванні», - додав глава держави.

Крім того, президент зауважив, що у Німеччини є геополітична зброя, і це якраз питання про Євросоюз. «Якщо ми повертаємося до (теми – УНІАН) НАТО – це одна з країн, яка має вирішальне слово в цьому напрямку. І третє питання – «Північний потік-2», у якому в Німеччини також вирішальне слово. Бо іноді можна зробити щось набагато більше, і це – в руках Німеччини», - резюмував він.

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Автор: Костянтин Гончаров