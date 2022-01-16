Український дипломат звернувся до голови МЗС Німеччини із закликом зняти заборону на експорт німецької зброї до України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін переглянути політику щодо заборони на надання Україні зброї для оборони.

Про це він заявив напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва 17 січня, пише видання Zeit.

За словами Мельника, небажання або навіть відмова від поставок зброї з боку німецького уряду "дуже засмучує".

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Зазначається, що Україна роками прагнула від Німеччини поставок зброї для захисту від російської агресії, однак без успіху.

За словами дипломата, українці добре усвідомлюють, що коаліційна угода в Німеччині передбачає обмежувальну політику щодо експорту озброєнь в кризові райони. "Але цей політичний документ не є Біблією, а світ зараз стоїть перед найбільшою небезпекою війни у центрі Європи, найгіршої з 1945 року", - сказав Мельник.

Він наголосив, що українці мають "святе право на самооборону" й нагадав, що в німецькому кримінальному законодавстві є злочин "ненадання допомоги".

"Той самий основний принцип діє і в міждержавних відносинах. Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок, щоб терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно з моральної та людської точок зору", - сказав Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.

9 червня тодішній міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

14 грудня ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. Вона вважає, що "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

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