Раніше колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував Путіна за війну з Україною.

Близький друг президента РФ Володимира Путіна і колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що Європа повинна переконати Київ прийняти вимоги Росії.

Про це повідомляє видання Libero Quotidiano.

"Для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, не можна робити заяви, які я чую з усіх боків, від Великобританії до НАТО і так далі. Ми повинні прийти до миру якомога швидше, інакше руйнування і різанина триватимуть. Європа повинна об'єднатися і зробити мирну пропозицію Путіну і українцям, намагаючись змусити Київ прийняти вимоги Росії", - сказав він.

Більш того, Берлусконі заявив, що відправка "озброєнь в Україну робить Італію співучасницею даного конфлікту".

Як повідомляв УНІАН, колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, який приїжджав в окупований Крим, розкритикував російського президента за війну з Україною.

"Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом. Я познайомився з ним двадцять років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру", - заявив Берлусконі.

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