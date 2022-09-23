Він вважає, що армія РФ повинна була просто замінити уряд України.

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що російського президента Володимира Путіна "втягнули" у війну в Україні.

Про це він сказав в ефірі італійського телебачення, пише BBC.

За його словами, російська армія повинна була замінити уряд України "пристойними людьми".

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"Війська повинні були увійти, через тиждень досягти Києва, замінити уряд Зеленського порядними людьми і через тиждень повернутися", - сказав Берлусконі.

Він зазначив, що історію про вбивство російськомовних на сході України створили російські ЗМІ, а репортажі, що просуваються сепаратистськими силами і націоналістично налаштованими політиками, "не залишили Путіну іншого вибору".

"Російське населення, його партія і його міністри підштовхнули Путіна винайти цю спецоперацію. Замість цього вони зустріли несподіваний опір, який потім підживлювався зброєю всіх видів із заходу", - зазначив політик.

Видання зазначає, що 25 вересня партія Берлусконі Forza Italia може прийти до влади на загальних виборах в Італії.

Лідери опозиції вже засудили його слова, а лідер Центристської партії Карло Календа звинуватив його в тому, що він говорить "як генерал Путін".

Після цього Берлусконі заявив, що його слова були "занадто спрощені".

"Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція [Forza Italia] ясна. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - додав він.

Дружба Берлусконі і Путіна

У квітні давній друг російського диктатора заявив, що завжди вважав Путіна "людиною демократії і миру", проте тепер розчарований ним.

Вже пізніше він сказав, що Європа повинна об'дініться і спробувати змусити уряд України прийняти вимоги Росії. За його словами, посадити Путіна за стіл переговорів за допомогою різких заяв не вийде.

Також він заявляв, що відправка "озброєнь в Україну робить Італію співучасницею даного конфлікту".

Як відомо, 15 серпня Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії. Також країна відправила нам новий пакет військової допомоги.

Наприкінці червня журналісти писали, що Італія може відправити Україні гаубиці.

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