Він зазначив, шо колишнього прем'єра Італії підтримав дуже маленький відсоток громадян.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі щодо війни в Україні не є його власною думкою.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому на YouTube.

Зеленський зазначив, що у своїх висловлюваннях Берлусконі використовує ті ж слова й наративи, що російський президент Володимир Путін.

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"Я не бачив його власної думки, розумієте? Чи суспільства, яке підтримує його думку. Я побачив думку Путіна, йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка. Якби це були його слова, я б злякався", - сказав очільник держави.

Також він відзначив, що громадяни Італії віддали партії Берлусконі на виборах лише 8% голосів.

"Тож немає потреби у моїй реакції, достатньо реакції італійців, підтримка невелика. Я думаю, що він використав моє прізвище, бо без згадки про мене та Україну отримав би напевно ще менше відсотків. Мені здається, що небагато людей пам'ятають його. Я знаю, що йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я", - додав Зеленський.

Заяви Берлусконі про війну в Україні

Як відомо, Берлусконі є давнім другом Путіна. Після початку повномасштабної війни в Україні він сказав, що вважав російського президента "людиною демократії і миру", але розчарувався.

Однак пізніше Берлусконі почав критикувати підхід Європи до Путіна та заявив, що владу України необхідно змусити прийняти вимоги РФ.

У вересні колишній премʼєр-міністр Італії вже казав, що Путіна "підштовхнуло" до війни населення Росії та його оточення.

Раніше італійська газета LaStampa повідомила, що Берлусконі заявив законодавцям, що Володимир Зеленський підштовхнув російського президента до "нескінченної війни".

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