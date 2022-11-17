Відзначається, що колишній прем'єр Італії вважає, що він єдиний можливий посередник.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче стати посередником між Україною та Російською Федерацією. Він читає, що може переконати Москву та Київ сісти за стіл переговорів до Різдва й закінчити війну.

За даними видання Spectator, Берлусконі мріє стати посередником у мирній угоді між Україною та РФ. За словами його довіреної особи Вітторіо Сгарбі, Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником і нагадав, що екс-прем'єр Італії "любить красиві жести".

"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде в підручники історії як світовий герой", - вказав італійський політик.

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Мирні переговори з Росією - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від західних партнерів надходили сигнали про готовність президента РФ Володимира Путіна до прямих переговорів. При цьому він запропонував публічну форму переговорів.

Крім того, раніше неодноразово говорилося, що переговори можливі тільки після повного виведення військ РФ з території України.

У свою чергу спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "важко уявити" мирні переговори у відкритому форматі. Також У Кремлі визнали, що намір залишили українинців без світла і тепла, щоб схилити у переговорів на умовах РФ.

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