У тому числі мова іде про двох консулів.

Білорусь вирішила вигнати з території країни трьох польських дипломатів. Про це в коментарі Onet заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Мова іде про офіцера польської прикордонної служби, а також про двох консулів з посольства у Гродно.

Натомість Ясін нічого не розповів про можливі реакцію у відповідь від Варшави. Речник додав, що про дії польської влади повідомлять, як тільки певні заходи будуть вжиті.

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За інформацією Onet польська влада наразі проводить консультації з приводу правильної реакції на такі дії білоруського режиму.

"Не виключено, що уряд Польщі також ухвалить рішення про видворення білоруських дипломатів з території Республіки Польща. "Зараз усі варіанти на столі", - йдеться у матеріалі ресурсу.

Відносини Білорусі і Польщі на тлі війни в Україні

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда розповів, чим може загрожувати вступ Білорусі у війну проти України.

На початку лютого стала відомо, що Польща закрила один із найбільших прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю. Через зростання напруженості у дипломатичних відносинах з Мінськом Варшава планує закрити ще більше таких пунктів пропуску.

Паралельно кордон Польщі зі сторони Білорусі атакують нелегальні мігранти. У Варшаві заявляють, що такі дії заплановані спецслужбами Лукашенка.

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