Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що від режиму у Білорусі де-факто можна очікувати що завгодно.

Про це він повідомив в інтерв'ю ведучій телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук, яке транслювалось в ефірі національного телемарафону. "Відверто кажучи, ми вже готові очікувати від білоруської сторони чого завгодно. Це режим, який ми фактично не визнаємо в політичному сенсі. Ми вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, що результат абсолютно не відображає того, хто там сьогодні при владі. Ми вважаємо, що це узурпована влада, і тому ми її не визнаємо. Більше того, це влада, яка переслідує громадян", - акцентував Дуда.

Він наголосив, що у Білорусі вже давно немає демократії, а існуючий режим демонструє повне нехтування правами звичайних громадян.

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"Нещодавнє ганебне засудження пана Почобута до восьми років ув'язнення за те, що він хотів демократії в Білорусі, у власній країні, де він живе, громадянином якої він є, за те, що він діяв, як представник польської національної меншини в Білорусі. Це очевидне порушення всіх міжнародних норм, всіх принципів і очевидна демонстрація того, що ми, по суті, маємо справу з режимом, який контролює суди, де судові рішення приймаються на замовлення влади і де відбувається величезна несправедливість до звичайних громадян", - підкреслив Дуда.

Президент Польщі вважає, що від режиму в Білорусі можна очікувати чого завгодно. "Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що в сучасній Білорусі ми маємо справу з режимом, від якого де-факто можна очікувати чого завгодно. Так нині виглядає Білорусь. Натомість цей режим також грає у свою гру. Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоби Путін змусив білоруську армію увійти в Україну, вступити у відкритий бій проти України. Тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", - акцентував Дуда.

Він зазначив, що білоруси не хочуть воювати, а примус піти проти українських сусідів означатиме остаточний кінець для режиму Лукашенко.

"По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати. Тому їх потрібно було б примусити піти проти своїх українських сусідів. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме його остаточний кінець, тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього. Сьогодні він може контролювати її за допомогою терору, сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників і тих, хто виступає проти нього, до багаторічних термінів ув'язнення. Але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною", - підкреслив Дуда.

Можливість нападу з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що високого ризику долучення Білорусі на боці Росії до війни проти України на сьогодні немає.

Водночас, за його словами, Кремль буде намагатись це зробити. Український президент наголосив, що це буде "велика історична помилка Білорусі, якщо вона доєднається до російських терористів".

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