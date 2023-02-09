Його закриють завтра о 12:00.

Польща закриває прикордонний перехід з Білоруссю "Бобровники" в інтересах безпеки країни.

Рішення діятиме з 12:00 п'ятниці, 10 лютого, до подальшого повідомлення, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у мікроблозі Twitter. Як відомо, ККПП "Бобровники" ("Брестовиця" з боку Білорусі) - один з найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні.

"Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав він.

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Від Білорусі відгороджуються сусіди

Як відомо, у 2021 році на польсько-білоруському кордоні загострилася криза. Тоді Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї.

Через кризу Литва і Польща почали будувати на своїх кордонах загородження. Влітку Литва побудувала бар'єр протяжністю близько 550 кілометрів, а Польща побудувала загородження довжиною 186,25 кілометрів.

Нещодавно в прикордонній службі Польщі заявили, що знову фіксують зростання кількості нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно проникнути через кордон з Білоруссю.

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