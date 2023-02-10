Закриття одного з найбільших пунктів пропуску вже викликало бурхливу реакцію влади Білорусі.

Польща може закрити додаткові пункти перетину кордону з Білоруссю.

Як пише Reuters, причиною для цього є зростання напруженості у відносинах з Білоруссю.

"Ми не виключаємо закриття інших пунктів перетину кордону з Білоруссю. Причина цього в тому, що у відносинах з Білоруссю зростає напруженість, яку використовують росіяни і Кремль", – заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції в Брюсселі.

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Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

У 2021 році Білорусь тероризувала сусідів, сприяючи потокам нелегальних мігрантів. Тоді Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю. На тлі цього Литва і Польща побудували багатокілометрові загородження на кордонах з Білоруссю.

Раніше в лютому в прикордонній службі Польщі заявили, що знову фіксують зростання кількості нелегальних мігрантів, які прямують в країну з Білорусі. Польща стверджує, що масове незаконне перетинання польсько-білоруського кордону спровоковано і контролюється спецслужбами РБ.

Днем раніше Польща прийняла рішення про закриття ККПП "Бобровники" ("Брестовиця" з боку Білорусі), одного з найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні. Він закритий з 14:00 п'ятниці, 10 лютого. МЗС Білорусі у зв'язку з цим викликало тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцеховського, йому був заявлений рішучий протест.

Білоруська влада і пропагандисти звинувачують владу Польщі в тому, що вона нібито провокує колапс по обидва боки кордону. Зокрема, прикордонний комітет Білорусь заявляє, що "не бачить об'єктивних причин для закриття пункту пропуску" і стверджує, що РБ нібито не створює загрози для країн-сусідів.

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