Зеленський висловив думку, що Путін поводиться як керівник нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не пробачать російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, більшість країн уже списали його та керівництво РФ з рахунків.

В інтервʼю SPIEGEL Зеленський висловив думку, що Путін поводиться як керівник нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни.

"Українці не пробачать Путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків. Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоча й не був дурним. Ви просто маєте зрозуміти: між нами величезна прірва, як політична, так і історична. Це питання світогляду. І результатом його світогляду є зруйновані території, нехтування міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого", – пояснив президент.

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За його словами, російського лідера неможливо зупинити, "тому що Путін – це дракон, якому потрібно їсти: щоб задовольнити його апетит, ви даєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їхні частини". Він зазначив, що в сучасному світі ні кордони, ні океани не зупинять росіян.

Президент згадав, як після вторгнення РФ щодня розмовляв із європейськими колегами і закликав зателефонувати Путіну і зупинити його.

"Я попереджав: дайте нам багато зброї. Я також закликав до застосування зброї та санкцій як превентивного заходу. Якщо всі знали, що Путін збирається вторгнутися в нашу країну, чому вони не ввели санкції? Це просто смішно, коли ви всі публічно виступаєте на наш захист і при цьому хочете обійти санкції чи притримати зброю. Я бачу в цьому брудну політику: ви знаєте, що Росія історично програє цю війну, але ви все одно відмовляєтеся допомогти Україні на випадок, якщо – з імовірністю в 1% – Росія все-таки переможе. Тому що тоді ви зможете сказати Путіну: "Ти пам'ятаєш? Я тоді трохи пригальмував!". І це саме те, що мені не подобається в політиці: говорити про цінності, а потім знецінювати їх своїми діями", – зауважив він.

Війна в Україні: актуальні новини

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії на передовій. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загарбники намагаються наступати на сході на пʼятьох напрямках.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що по всій лінії фронту останніми днями відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.

Водночас секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Росія спробує домогтися якомога більших успіхів на фронті до річниці вторгнення - 24 лютого. Однак нової масштабної атаки на Київ не буде, оскільки на це у Росії вже немає сил.

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