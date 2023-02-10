Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що по всій лінії фронту останніми днями відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.
"Це Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський – це напрямок, де противник зосереджує сили на Вугледарі і де щоденна ескалація сил і засобів противника. Де він намагається прорвати оборону Збройних сил України і захопити вказані напрямки і ключові міста – відповідно, Бахмут, Авдіївку, Вугледар – для того, щоб у подальшому розвивати успіх", – зазначив Кириленко в ефірі телемарафону.
За його словами, обстріли населених пунктів Донеччини стали більш інтенсивними.
"Сьогодні в першій половині дня було обстріляна Іллінівська територіальна громада, село Плещіївка з мінометів 120 калібру. Дві людини загинуло, і дві – отримали поранення. Так відбувається не тільки по лінії фронту. Можу констатувати, що відносно віддалені громади зазнають артилерійських обстрілів, обстрілів з реактивних систем залпового вогню, відповідно, працює артилерія. Втім, можу також зазначити, що ворог цю ескалацію і наступ розпочав, але його спроби є невдалими. Повірте, я знаю, про що кажу. Він несе просто численні втрати, і ми своїми зосередженими зусиллями, в тому числі і військова адміністрація, робимо все. В тому числі, свій внесок в оборону області, щоб ворог не пройшов і йому нанести такі втрати, щоб його наступальний пил був просто зведений нанівець", – наголосив Кириленко.
Ситуація на Донбасі
За добу, 8 лютого 2023 року, українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктів на Донбасі.
Крім того, українські прикордонники знищили на Донбасі групу російських окупантів. Як ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби України, малими тактичними групами росіяни намагалися вклинитись у район українських вогневих позицій.
Раніше боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко заявив, що на Донеччині та Луганщині фіксується активізація фронту. На лінії зіткнення тривають вогневі контакти з російськими окупантами. Ситуація в цих областях напружена.