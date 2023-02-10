Обстріли населених пунктів Донецької області стали більш інтенсивними.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що по всій лінії фронту останніми днями відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.

"Це Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський – це напрямок, де противник зосереджує сили на Вугледарі і де щоденна ескалація сил і засобів противника. Де він намагається прорвати оборону Збройних сил України і захопити вказані напрямки і ключові міста – відповідно, Бахмут, Авдіївку, Вугледар – для того, щоб у подальшому розвивати успіх", – зазначив Кириленко в ефірі телемарафону.

За його словами, обстріли населених пунктів Донеччини стали більш інтенсивними.

Відео дня

"Сьогодні в першій половині дня було обстріляна Іллінівська територіальна громада, село Плещіївка з мінометів 120 калібру. Дві людини загинуло, і дві – отримали поранення. Так відбувається не тільки по лінії фронту. Можу констатувати, що відносно віддалені громади зазнають артилерійських обстрілів, обстрілів з реактивних систем залпового вогню, відповідно, працює артилерія. Втім, можу також зазначити, що ворог цю ескалацію і наступ розпочав, але його спроби є невдалими. Повірте, я знаю, про що кажу. Він несе просто численні втрати, і ми своїми зосередженими зусиллями, в тому числі і військова адміністрація, робимо все. В тому числі, свій внесок в оборону області, щоб ворог не пройшов і йому нанести такі втрати, щоб його наступальний пил був просто зведений нанівець", – наголосив Кириленко.

Ситуація на Донбасі

За добу, 8 лютого 2023 року, українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктів на Донбасі.

Крім того, українські прикордонники знищили на Донбасі групу російських окупантів. Як ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби України, малими тактичними групами росіяни намагалися вклинитись у район українських вогневих позицій.

Раніше боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко заявив, що на Донеччині та Луганщині фіксується активізація фронту. На лінії зіткнення тривають вогневі контакти з російськими окупантами. Ситуація в цих областях напружена.

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