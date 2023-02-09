В РНБО спрогнозували, як розвиватиметься великий наступ агресора.

Росія спробує домогтися якомога більших успіхів на фронті до річниці вторгнення - 24 лютого. Однак нової масштабної атаки на Київ не буде, оскільки на це у Росії вже немає сил. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report.

"У них немає сил для захоплення Києва. Більш того, наше суспільство цього не допустить", – заявив він.

У той же час Данілов допустив, що росіяни спробують перерізати шляхи поставок західної зброї, атакувавши західні регіони України з Білорусі.

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"Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч", – запевнив він.

Великий наступ Росії - що відомо

В останні кілька тижнів як військові експерти, так і російські пропагандисти активно обговорюють майбутній "великий наступ" російських військ в Україні.

На думку представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія не припиняла спроб наступати з 24 лютого. Те, що спостерігається на фронті зараз – це активізація бойових дій і загострення обстановки.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що зараз великий наступ росіян вже не буде виглядати як рік тому – величезні військові колони по всій лінії зіткнення. Натомість він очікує посилення піхотних атак на фронті, яке спостерігається вже і так.

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