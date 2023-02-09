При цьому Путін визнав, що деяким галузям РФ довелося "зіштовхнутися з труднощами".

Президент РФ Володимир Путін вирішив повторити своєму оточенню, навіщо він почав війну проти України. У хід пішли перевірені методи - міфи про бомбардування ЗСУ Донбасу, "ситуації" в Криму і порушень Києвом якихось домовленостей.

"Ще раз хочу про це сказати. Ці бойові дії були розпочаті націоналістами в Україні та тими, хто їх підтримував у 2014 році, коли був здійснений державний переворот. З цього все почалося", - почав Путін.

Після цього слідували "події" в Криму і на Донбасі, додав глава Кремля, вирішивши не уточнювати, чия армія вторглася в Україну.

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"І з 2014-го у порушення всіх домовленостей, всіх взятих на себе зобов'язань, регіони Донбасу були взяті практично в блокаду, по них почали працювати за допомогою важкої техніки, неодноразово проводили великі військові операції. Тобто, вони почали війну тоді", - додав Путін, говорячи про нібито "операції" українських військових.

"І вона (війна) тривала 8 років на винищення тих людей, які там живуть і які відчувають себе кровно пов'язаними з Росією, російською культурою з російською мовою. Але скільки можна було вже терпіти?" - поцікавився у свого оточення російський президент.

При цьому Путін визнав, що деяким галузям довелося "зіштовхнутися з труднощами". "Так, це було неминуче. Але для багатьох, хто намагався і намагається створити для нас проблеми, було несподіваним те, як ефективно ми протистоїмо створюваним для нас загрозам", - похвалився глава країни-агресора.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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