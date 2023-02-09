Вони зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти намагаються вести наступ на п'ятьох напрямках на сході України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00. "Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у зведенні.

Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та 3 ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької областіТакож здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

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Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Як зазначили у Генштабі, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація - без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів Чернігівської і Харківської областей.

Разом з тим на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане Харківської області та п'ять населених пунктів Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 10 населених пунктів, зокрема Спірне, Веселе, Бахмут, Майорськ Донецької області.

Крім того, на Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема Качкарівка, Токарівка, Антонівка, Херсон.

Плани Росії у війні

На думку української розвідки, у Росії планують мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, їх використають у наступі на сході і півдні навесні і влітку.

На тлі розмов про новий наступ РФ, колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес заявив, що скептично ставиться до заяв Москви. На його думку, росіянам не вдалося вирішити їхні інституційні проблеми та проблеми з логістикою

У Міноборони кажуть, що основною метою окупантів наразі є повна окупація Донецької та Луганської областей.

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