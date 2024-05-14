Чиновник наголосив, що цей візит має на меті продемонструвати підтримку Україні на тлі атак РФ.

У вівторок, 14 травня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит топ-чиновника США в Україну після ухвалення пакету військової допомоги на 61 мільярд доларів.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - оголосив Блінкен у соціальній мережі X.

Як пише міжнародне агентство Reuters, неанонсований візит має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити потужні російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

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Блінкен прибув до Києва поїздом рано вранці. Він сподівається "надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині", сказав агентству один з американських чиновників на умовах анонімності.

"Місія міністра полягає насправді в тому, щоб поговорити про те, як наша додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхній захист і дати їм змогу все більше відбирати ініціативу на полі бою", - сказав чиновник.

Як пише WSJ, під час перебування в Києві Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, а пізніше – з президентом України Володимиром Зеленським.

Ключовою метою візиту Блінкена буде обговорити, "як наша додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону та дати їм змогу повернути ініціативу на полі бою", сказав виданню один з американських чиновників.

Ця ініціатива може виявитися недосяжною. Після того, як минулого тижня російські війська прорвали оборону під Харковом, захопивши кілька сіл і відкривши новий фронт на третьому році війни, Україна була змушена спрямувати підкріплення в регіон.

Допомога Україні від США: останні новини

Нагадаємо, що наприкінці квітня американський Сенат ухвалив законопроект щодо військової допомоги Україні, згодом його підписав президент Джо Байден.

У Пентагоні ще до підписання повідомляли, що будуть готові оперативно відправити Україні необхідне озброєння. Відомо, що мова йде про ATACMS, артилерію, протитанкову зброю та інше озброєння.

Днями Білий дім повідомив, що передає українській армії новий пакет допомоги, в який увійдуть ракети для ЗРК Patriot і Stinger, Bradley і MRAP, системи Javelin та інше.

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