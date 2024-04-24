За словами президента, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Джо Байденом законопроекту про виділення військової та економічної допомоги Україні. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", - заявив він.

Зеленський висловив вдячність Байдену, Конгресу, усім американцям, "які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому".

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"І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця – України та Сполучених Штатів, – кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу", - сказав президент.

Також він підкреслив, що зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах.

"Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", - наголосив глава держави.

Байден підписав допомогу від США для України - деталі

Сьогодні, 24 квітня, допомога Україні від США остаточно ухвалена - документ підписав американський президент Джо Байден.

Про підписання документа лідер Штатів розповів під час брифінгу.

За словами Байдена, це допомога є також інвестування у власну безпеку США. "Якщо наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими", - підкреслив очільник держави.

Байден додав, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, і він мав опинитися там раніше, "але все-таки він прийшов, і у той момент коли це потрібно".

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