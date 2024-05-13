Про нього сьгодні оголосив Джейк Салліван.

Найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на сьогоднішньому прес-брифінгу. За його словами, про нову допомогу планують повідомити вже найближчими днями. Що саме увійде до цього пакету - невідомо.

Радник американського лідера Джо Байдена також зазначив, що наразі Сполучені Штати роблять все можливе для постачання зброї Україні, оскільки вона зіткнулася з новим наступом російських загарбницьких військ.

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