Найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на сьогоднішньому прес-брифінгу. За його словами, про нову допомогу планують повідомити вже найближчими днями. Що саме увійде до цього пакету - невідомо.
Радник американського лідера Джо Байдена також зазначив, що наразі Сполучені Штати роблять все можливе для постачання зброї Україні, оскільки вона зіткнулася з новим наступом російських загарбницьких військ.
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