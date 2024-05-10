У пакет увійде зброя, що знаходиться на складах США /фото ua.depositphotos.com

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні у п’ятницю, 10 травня: якраз в той момент, коли Росія почала наступальні дії на харківському напрямку. 

Видання Politico пише, що розмір військової допомоги складе 400 мільйонів доларів. У пакет увійде зброя, яка вже присутня на американських складах.

За даними видання, мова йде про: 

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  • нові ракети для ЗРК Patriot;
  • зенітні ракети Stringer;
  • бойові машини Bradley;
  • броньовані автомобілі MRAP;
  • протитанкові комплекси Javelin та інше озброєння.

Західна допомога Україні – останні новини

Раніше стало відомо, що найближчими тижнями американці оголосять про нові пакети озброєння для нашої країни. Як заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, Вашингтон буде підтримувати Україну як у військовому, так і в економічному відношенні. 

Окрім цього нещодавно повідомлялось, що Німеччина викупить у США три реактивні артилерійські системи HIMARS для потреб української армії, яка відчайдушно боронить свою країну від російської окупації. Вони надійдуть зі складів американської армії. 

Слід зазначити, що в ОПУ заявилт, що ЗСУ треба отримати щонайменше 50 реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

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