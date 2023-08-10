Усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції завершені.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив про остаточне виключення Анатолія Гунька та Богдана Торохтія.

"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", – написав Арахамія в Telegram.

Він також опублікував два звернення до спікера парламенту Руслана Стефанчука, у яких зазначається, що більшість депутатської фракції підтримала пропозиції щодо їхнього виключення зі складу.

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Справа Анатолія Гунька

8 серпня нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька затримали разом з двома спільниками у справі щодо передачі підприємцеві державної землі під обробку. Його викрили під час отримання першого траншу хабара у 85 тисяч доларів. Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру у хабарництві.

Згодом НАБУ оприлюднило відеозаписи перемовин фігурантів щодо передачі в оренду держземель, на яких нардеп стверджує, що фактично може забезпечити контроль над підприємствами, у користуванні котрих перебуває земля.

10 серпня Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Скандал довкола нардепа Богдана Торохтія

В червні журналісти Bihus.info опублікували розслідування, у якому йдеться, що дружина нардепа Торохтія під час повномасштабного вторгнення придбала нерухомість в курортному болгарському місті Несебр вартістю близько 477 тисяч доларів. А сам Торохтій, як з’ясували журналісти з’ясували, після повномасштабного вторгнення РФ перебував за межами України понад 90 днів. Цей час він провів в Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ. Також нардеп придбав нове авто за 7 мільйонів гривень.

8 серпня голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ініціював виключення народного депутата з лав партїї та закликав здати депутатський мандат.

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