Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Росія обрала шлях конфронтації замість припинення війни проти України.
Про це йдеться у декларації Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.
"Євросоюз засуджує останнє загострення Росією її незаконної, неспровокованої і необґрунтованої агресії проти України. Незважаючи на чисельні заклики міжнародної спільноти до Росії негайно припинити її військову агресію проти України, російське керівництво, на жаль, вирішило по-іншому", - зазначив Боррель.Відео дня
Зокрема, високий представник ЄС заявив, що 21 вересня Росія обрала шлях конфронтації, анонсуючи часткову мобілізацію та підтримуючи організацію незаконних референдумів на наразі окупованих нею українських територіях, а також знову через погрози застосувати зброю масово знищення.
"ЄС суворо засуджує плани з організації незаконних референдумів, які спрямовані на анексію Росією територій Донецької, Херсонської, Луганської і Запорізької областей – частин України, які на даний момент окуповані Росією", - наголосив Боррель.
Він додав, що ці незаконні референдуми є ще одним кричущим порушенням незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і серйозним порушенням Статуту ООН.
Боррель заявив, що дії Росії в Україні продовжують загрожувати миру і безпеці у Європі й у всьому світі, а також мають серйозні глобальні наслідки у вигляді посилення нестачі продовольства і збільшення цін на енергоресурси.
"ЄС повторює свої заклики до Росії дотримуватися принципів Статуту ООН і скасувати ці незаконні плани. Росія, її політичне керівництво, і усі причетні до організації цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, й додаткові обмежувальні заходи проти Росії будуть запропоновані якомога скоріше у координації з нашими партнерами", - наголосив Боррель.
Високий представник ЄС підкреслив, що Євросоюз і його країни-члени ніколи не визнають окуповані території нічим іншим, окрім як частиною України, і підтримуватимуть зусилля України з відновлення територіальної цілісності стільки, скільки це буде необхідно.
Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити поставки зброї Україні.