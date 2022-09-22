Також міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися збільшити постачання зброї в Україну.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити поставки зброї до України.

Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін наказав розпочати часткову мобілізацію, першу в Росії після Другої світової війни, пише Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява Путіна, яка включала кроки щодо анексії українських територій і погрозу використання ядерної зброї, свідчить про паніку та відчай.

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"Очевидно, що Путін намагається знищити Україну", – сказав Боррель.

Зазначається, що міністри погодилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій.

"Він буде націлений на більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні", - зазначив Боррель.

Міністри ЄС проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Також міністри домовилися збільшити постачання зброї в Україну. Боррель відмовився надати додаткові подробиці щодо типу санкцій чи військової підтримки, але сказав, що вважає, що всередині блоку буде одностайна підтримка нових заходів.

В інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що Путін намагається налякати й розділити Захід, але його останні заяви стали "моментом, що змінив гру".

За його словами, ЄС має наголосити на єдності, швидкому прийнятті нового пакету санкцій і використанні механізму фінансування Європейського миротворчого фонду для збільшення поставок зброї в Україну.

"Ми також повинні заявити про взяття на себе юридичної відповідальності. Фюрерам у Кремлі не слід вважати зрозумілим, що їхню відповідальність за геноцидну війну слід сприймати поблажливо", - сказав Рейнсалу.

Утім, зазначає Reuters, збереження єдності між 27 країнами ЄС щодо нового пакету санкцій може виявитися складним завданням на тлі енергетичної кризи, яка сильно вдарила по Європі. Зокрема, Угорщина у вівторок відкинула ідею нових санкцій.

"Тепер усе по-іншому. В авіації є приказка, що правила написані кров’ю жертв повітряних катастроф. Ну, всі (санкційні) пакети написані кров'ю та звірствами, які вчинила Росія", - зазначив голова МЗС Естонії.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.

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