Трасс гостро розкритикувала дії президента РФ Володимира Путіна.

В Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети MLRS.

Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Вона пообіцяла, що в цей вирішальний момент "ми збільшимо нашу військову підтримку України наскільки буде потрібно".

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"Поки я говорю в Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети MLRS. Ми не заспокоїмося поки Україна не здобуде перемогу", - підкреслила Трасс.

Вона сказала, що сьогодні в Україні Росія використовує зброю, щоб "вбивати, калічити людей", а також "знаряддям війни є згвалтування".

Трасс гостро розкритикувала дії президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні вранці ми побачили як Путін відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі, він подвоює свої зусилля, посилаючи ще більше резервістів на страшну долю", - підкреслила вона.

За її словами, Путін робить "ще більше фальшивих заяв і брязкає зброєю, але це не спрацює". "Міжнародний альянс сильний і Україна сильна. Українці не просто захищають свою країну - вони захищають наші цінності і безпеку всього світу", - підкреслила Трасс, додавши, що тому світова спільнота має активно діяти.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня нова прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс провела перші телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким. Сторони домовилися про подальшу підтримку України.

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