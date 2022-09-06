Також очікується її розмова з Володимиром Зеленським.

Посольство України у Великій Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва.

Про це повідомив надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі інфрмаційного телемарафону.

"Коли вони формально стане прем'єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - розповів Пристайко.

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Він відзначив, що британське суспільство одностайне у позиції, що Росія має програти у цій війні.

Крім того, Пристайко вважає, що заява Трасс про готовність застосувати ядерну зброю у разі потреби вже стала попредженням для Росії.

"Я впевнений, що це правильна заява, хоча і доволі ризикована. Не те, що б хотіли чути багато миротворців у всьому світі, але вона розставила всі крапки на "і". Росія отримала потужний сигнал, який вона мала отримати. Ліз Трасс чудово розуміє і до неї звертався наш міністр Дмитро Кулеба з нагадуванням про те, що Британія - це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, коли ми позбудемось ядерної зброї", - відзначив посол.

Як відомо, 5 вересня міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії.

Вона неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії.

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