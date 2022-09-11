Трасс обговорила питання підтримки України та подолання наслідків енергетичної кризи в Европі.

Нова прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс провела перші телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.

Як повідомили в британському уряді, Трасс і Макрон обговорили двосторонні відносини, кроки з подолання енергетичної кризи, "викликаної незаконною війною Путіна".

У Єлисейському палаці, повідомлення якого цитує Reuters, додали, що лідери Британії та Франції у діалозі зосередились на підтримці України та реагуванні на наслідки війни на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії.

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Також вони домовилися провести зустріч.

З прем’єром Польщі Моравецьким Трасс обговорила шляхи зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в контексті співпраці на підтримку народу України.

У канцелярії польського прем’єра зазначили, що розмова стосувалася питань європейської безпеки, посилення східного флангу НАТО, енергетичного шантажу Росії та шляхів усунення його наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великобританії. Наступного дня вона стала прем'єр-міністром країни після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

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