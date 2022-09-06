Трасс зазначила, що зараз британці постають перед труднощами, які спричинені коронавірусом та війною в Україні.

5 вересня міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії. Сьогодні Королева Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона і призначила прем'єром Трасс.

Згодом нова очільниця уряду Британії вперше проголосила промову вже на посаді, наголосивши, що має "сміливий план" щодо росту економіки Британії, і впевнена, що з її допомогою країна "переживе шторм", повідомляє 24 канал з посиланням на Sky News.

Трасс зазначила, що зараз британці постають перед труднощами, які спричинені коронавірусом та війною в Україні. Разом з тим Трасс пообіцяла "практично" впоратися з енергетичною кризою, яка, за її словами, була спричинена війною, розв'язаною президентом РФ Путіним. За її словами, вона подбає про те, щоб люди не стикалися із неприйнятними рахунками за електроенергію.

"Яким би сильним не був шторм, я знаю, що британський народ сильніший. У нас є величезні запаси таланту, енергії та рішучості. Я впевнена, що разом ми зможемо відновити нашу економіку і стати сучасною, блискучою Британією", – наголосила Трасс.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Трас - 15-й прем'єр, якому королева дає таке доручення за 70 років перебування на троні монарха. Вона також стала третьою жінкою в історії Британії, яка очолила уряд - після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

5 вересня було оголошено результати голосування, згідно з яким 47-річна Ліз Трасс, голова МЗС Великої Британії, перемогла у внутрішньопартійній боротьбі Ріші Сунака, колишнього міністра фінансів. Таким чином, Трас отримала право сформувати новий уряд консерваторів після відставки Джонсона.

Зазначимо, Трасс неодноразово заявляла, що буде підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

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